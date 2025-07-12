2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişiminin 9’uncu yıl dönümünde, İnegöl halkı bir kez daha meydanlarda buluşarak 15 Temmuz ruhunu yaşatacak. Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl’de de gün boyunca çeşitli etkinliklerle hem şehitler anılacak hem de milli iradeye sahip çıkmanın önemi vurgulanacak.

Programlar, Salı günü saat 12.00’de protokol üyelerinin şehitliği ziyaretiyle başlayacak. Burada Kur’an-ı Kerim okunacak ve dualar edilecek. Ardından 12.50’de İshakpaşa Camii’nde tüm şehitler için mevlit okunacak, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve dualar edilecek. Akşam saatlerinde ise etkinlikler sanat ve kültürel programlarla devam edecek. Saat 20.30’da Yeni Belediye Binası Sergi Salonu’nda “Zaferin Adı Türkiye” adlı fotoğraf sergisi açılacak. Sergide 15 Temmuz gecesine dair kareler yer alacak; milletin direnişi, zaferi ve İnegöl’de tutulan demokrasi nöbetleri fotoğraflarla anlatılacak.

Gece boyunca Heykel Meydanı, anma programlarının merkezi olacak. Saat 21.15 itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları ekranlardan yayınlanacak. Ardından İnegöl protokolü konuşmalar yapacak. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam edecek programda 21.45’te Tarihi İnegöl Mehteri gösteri sunacak. Saat 22.00’de tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez söyleşi gerçekleştirecek, 22.45’te ise sanatçı Mustafa Cihat konser verecek. Program, saat 00.13’te okunacak salalarla sona erecek.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, düzenlenecek programlara tüm halkı davet ederek, 15 Temmuz’un milli birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde ortaya konduğu bir tarih olduğunu ifade etti. O gece milletin gösterdiği kararlı duruşun, darbe girişimini bertaraf ettiğini belirten Başkan Taban, bu yıl da aynı kararlılıkla meydanlarda olunacağını vurguladı. Başkan Taban, tüm İnegöl halkını şehitleri anmak ve milli iradeye sahip çıkmak üzere anma programlarına katılmaya çağırdı.