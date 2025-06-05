Bayram süresi boyunca çöp ve geri dönüşüm toplama hizmetlerini mahallelerin kendi günlerinde toplamaya kesintisiz devam edecek olan İnegöl Belediyesi, bayramın ilk iki gününde merkez mahallelerde kurban atıklarını evlerden ücretsiz toplayacak.

ATIKLAR POŞETLERE KONULUP AĞZI SIKICA BAĞLANMALI

İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların kurban atıklarını mutlaka poşetleyerek ağzını sıkıca bağlamaları ve 153 Çözüm Merkezi hattını arayarak kayıt oluşturması gerekiyor. Atıklar yalnızca bu şartlar sağlandığında adreslerden alınacak.

DRONE İLE DENETİM! CİDDİ ANLAMDA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Dere kenarı, park gibi kamusal alanlarda kurban kesiminin kesinlikle yasak olduğunu hatırlatarak, bu alanlara atık atan kişiler tespit edildiğinde cezai işlem uygulanacak. Bu konuda özellikle drone ile denetimlerin sıkı şekilde yapılacağı bildirilirken cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için vatandaşların belirlenen kurallara ve kesim noktalarına uymaları gerektiğini önemle vurguladı.

İKİ GÜN BOYUNCA ATIKLAR ALINACAK

İnegöl Belediyesi, kurban atıklarının sadece bayramın 1. ve 2. gününde adreslerden alınacağını, 3. ve 4. günlerde bu hizmetin verilmeyeceğini duyurdu. Bayram süresi boyunca mahallelerin rutin çöp ve geri dönüşümleri toplama günlerinde alınacağı belirtildi.

KIRSAL MAHALLELERDE KURBAN ÇUKURLARI AÇILACAK

İnegöl Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kırsal mahallelerde kurban atıklarının toplanmasıyla ilgili uygulamayı da duyurdu. Bu kapsamda, mahalle muhtarlarının talebi doğrultusunda 90 kırsal mahallede kurban atıkları için çukurlar açıldı. Kırsal mahallelerde evlerden kurban atığı alımı yapılmayacak. Bu bölgelerde kurban kesecek vatandaşların, atıklarını sadece açılan kurban çukurlarına bırakmaları gerekiyor. Vatandaşlar, çukur konum bilgisi ve detaylı bilgilendirme için bağlı bulundukları mahalle muhtarına başvurabilir.

KURBAN KESİM NOKTALARINDA DA KURBAN KESİMİ KONTEYNERLERİ KONULACAK

İnegöl Belediyesi, Kurban Bayramı süresince çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla 7 farklı kurban kesim noktasına büyük konteynerler yerleştirecek. Vatandaşlar, kurban atıklarını bu noktalarda bulunan konteynerlere bırakabilecek. Kurban kesim alanları ise; Alibeyköy Modern Hayvan Pazarı, Mer-Pa Kapalı Pazar Yeri, Alanyurt Kapalı Pazar Yeri, Akhisar Kapalı Pazar Yeri, Pazartesi Pazarı Balıkçı Bölümü, Cumartesi Pazarı Balıkçı Bölümü, Mesudiye Pazarı Balıkçı Bölümü.