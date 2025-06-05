İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 güneş enerjisi santrali (GES) ile hem çevreyi koruyor hem de yılda 13 milyon TL tasarruf ediyor. Robotla temizlenen panellerle verim artırılırken, bin ton karbon salımı engelleniyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim krizine karşı çevreci yatırımlarına devam ediyor.

Şehir genelinde kurulan 20 güneş enerjisi santrali (GES), temiz enerji üreterek hem doğayı koruyor hem de enerji maliyetlerini düşürüyor.

Santraller, özellikle itfaiye binaları, kültür merkezleri ve spor salonları gibi kritik noktalarda yer alıyor. Bu tesisler, afet durumlarında kesintisiz enerji sağlarken, karbon ayak izini azaltarak çevreye verilen zararı en aza indiriyor.

YILDA 2 MİLYON KİLOVAT SAAT ENERJİ ÜRETİMİ

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, GES’lerin 2 megavat kurulu güce sahip olduğunu ve yılda yaklaşık 1.168 hanenin enerji ihtiyacına eşdeğer 2 milyon kilovat saat elektrik ürettiğini belirtti. Panellerin robotla temizlenmesiyle verim yüzde 25 oranında artırılırken, düzenli bakım ve onarımlar sayesinde santrallerin performansı en üst düzeye çıkarılıyor. Beydağ, “Bu yatırımlarla enerji faturalarını sıfırlıyor, yılda 13 milyon TL tasarruf sağlıyor ve bin ton karbon salımını engelliyoruz” dedi.

2025’TE 4 YENİ GES DAHA

Beydağ, GES’lerin öncelikle itfaiye gibi kritik birimlerin enerji ihtiyacını karşılamak için kurulduğunu vurgulayarak, “Hem çevreci hem tasarruflu bir sistemle doğayı koruyor, enerji maliyetlerini düşürüyoruz. 2025 yılında 4 yeni GES kurmak için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir enerji projeleriyle iklim değişikliğiyle mücadelede öncü olmaya devam ediyor.