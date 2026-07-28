İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, alınan ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, proje kapsamında kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını, çalışanların potansiyelinin ortaya çıkarılmasını ve vatandaşlara daha kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını hedeflediklerini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından düzenlenen “Verimlilik Proje Ödülleri” kapsamında “Yalın Belediyecilik” projemizle ödülümüzü aldık.



Projemizde hedefimiz; kamu kaynaklarımızı etkin kullanmak, çalışanlarımızın potansiyelini ortaya çıkarmak ve daha kaliteli, hızlı, sürdürülebilir hizmet sunmaktı.



Böylesine anlamlı bir ödüle layık görülmekten kurumumuz ve şehrimiz adına büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum.





Başta Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır olmak üzere, bu kıymetli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.



Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ederim."