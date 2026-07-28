Altyapıda planlı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirten İnce, teknik kadro yapılanmasının titizlikle gerçekleştirildiğini ifade etti.

"2026-2027 sezonu öncesinde altyapı antrenör kadromuzu oluşturduk. Her yaş grubunda bilgi ve tecrübesiyle kulübümüze katkı sağlayacağına inandığımız isimlerle yola çıkıyoruz. Sportif Direktörümüz Nafi Bilaloğlu'nun koordinasyonunda, Altyapı ve U-19 Teknik Sorumlumuz Murat Endes liderliğinde oluşturduğumuz bu yapı, sporcularımızın gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır."

Yeni sezonda görev yapacak teknik kadroyu da açıklayan İnce, şu isimlerin Kafkasspor altyapısında görev alacağını belirtti:

Sportif Direktör: Nafi Bilaloğlu

Alt Yapı ve U-19 Teknik Sorumlusu: Murat Endes

U-17 Teknik Sorumlusu: Hüseyin Akoğlu

U-16 Teknik Sorumlusu: Özkan Özel

U-15 Teknik Sorumlusu: Kemal Hastürk

U-14 Teknik Sorumlusu: Bilal Özdemir

U-13 Teknik Sorumlusu: Mustafa Atar

U-12 Teknik Sorumlusu: Kemal Hastürk

U-11 Teknik Sorumlusu: Okan Ünal

U-10 Teknik Sorumlusu: Okan Ünal

Akademi Ligleri Kaleci Sorumlusu: Mustafa Çetinel

Eğitim Grupları Kaleci Sorumlusu: Adnan Demirel

Maç İzleme ve Analiz Sorumlusu: Eren Aydın

Spor Okulları Sorumlusu: Kerem Yenigün

Altyapı çalışmalarının yalnızca teknik ekiple sınırlı olmadığını vurgulayan Osman İnce, kulüp binasında devam eden yenileme çalışmalarına da değindi.

"Sporcularımızın daha modern, daha konforlu ve daha sağlıklı şartlarda eğitim alabilmeleri için kulüp binamızda kapsamlı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, çocuklarımızın kendilerini değerli hissedecekleri, gelişimlerine katkı sağlayacak örnek bir eğitim ortamı oluşturmak. Çünkü biz altyapıyı sadece saha içindeki çalışmalarla değil, sporcularımıza sunduğumuz yaşam ve eğitim koşullarıyla birlikte değerlendiriyoruz."

Yeni sezon hedeflerine de değinen İnce, altyapının Kafkasspor'un geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yapılanmayla birlikte hem teknik anlamda hem de tesisleşme noktasında önemli adımlar attık. Hedefimiz; kulübümüzün değerlerini benimseyen, gelişime açık ve gelecekte A Takımımıza katkı sağlayacak futbolcular yetiştirmektir. Oluşturduğumuz bu güçlü organizasyonun Kafkasspor'a uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyor, yeni sezonun camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."