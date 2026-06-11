İnegöl Belediyespor U12 Kız Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen yerel ligde sezonu önemli bir başarıyla tamamladı.

Bursa 3’üncülüğü için oynanan seride Belediye Mustafa Kemalpaşa Spor ile karşı karşıya gelen temsilcimiz, iki maçta da rakibine üstünlük sağlayarak seriyi 2-0 kazandı ve Bursa 3’üncüsü olma başarısını gösterdi.

Serinin ilk karşılaşmasında deplasmanda mücadele eden İnegöl Belediyespor, çekişmeli geçen müsabakada rakibini 36-34 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti.

İkinci maçta ise kendi seyircisi önünde parkeye çıkan turuncu-lacivertli ekip, mücadeleyi 44-38 kazanarak seriyi noktalamayı başardı.

İNEGÖL’Ü GURURLANDIRDILAR

Sezon boyunca gösterdikleri azim, disiplin ve takım ruhunu üçüncülük serisinde de sahaya yansıtan genç sporcular, elde ettikleri dereceyle hem kulüplerini hem de İnegöl'ü gururlandırdı. Altyapı çalışmalarının meyvelerini vermeye devam ettiğini gösteren bu başarı, geleceğe yönelik umutları da artırdı.

ÖRNEK DAVRANIŞ

Öte yandan, İnegöl Belediyespor’un genç sporcuları maç öncesi ev sahibi olarak müsabakanın şehir dışından gelen bayan hakemine çiçek takdim ederek gönülleri de fethetti.