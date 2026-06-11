İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyonun kura çekimi, Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Toplam 27 takımın mücadele edeceği turnuva, 5 grupta oynanacak karşılaşmalarla futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Kırsal mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan organizasyonun ilk maçları, açıklanacak fikstür doğrultusunda 20 Haziran 2026 tarihinde İnegöl Kurtuluşspor Sahası’nda başlayacak.



Açılış Konuşması: Kura çekimi öncesinde Yürütme Kurulu Başkanı Yağızhan Varışlısoy adına yapılan açılış konuşmasında şu ifadelere yer verildi:

"Köyler Arası Futbol Turnuvamız sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda mahallelerimiz arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren önemli bir buluşmadır. Bu yıl da büyük bir heyecan ve katılımla düzenlediğimiz turnuvamızın centilmenlik içerisinde geçmesini temenni ediyor, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm kurumlarımıza, sponsorlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyor, sakatlıksız ve fair-play ruhuna yakışan bir mücadele olmasını temenni ediyorum."

Turnuvanın düzenlenmesinde önemli rol üstlenen Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Toy’a vekâleten programa katılan Federasyon Başkan Yardımcısı İbrahim Uğur da organizasyonun önemine dikkat çekti.



İbrahim Uğur, yaptığı konuşmada, "Köyler Arası Futbol Turnuvası, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda kültürümüzü, birlik ve beraberliğimizi yaşatan önemli bir organizasyondur. Mahallelerimiz arasında dostluk köprüleri kuran bu turnuvanın her yıl daha da büyüyerek devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta İnegöl Kaymakamlığımız ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz olmak üzere organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Centilmenliğin ve kardeşliğin ön planda olduğu güzel bir turnuva olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gruplar Belli Oldu

A GRUBU: Kulaca, Aşağıballık, Esenköy, Hamamlı, Adibin, Cemiyet.

B GRUBU: Olukman, Hayriye, Maden, Kurşunlu, Şipali, Tahtaköprü.

C GRUBU: Hasanpaşa, Çavuşköy, Yeniyörük, Süpürtü, Yukarıballık.

D GRUBU: Dömez, Edebey, Cerrah, Konurlar, Erikli.

E GRUBU: Alibeyköy, Sungurpaşa, İhsaniye, Bilalköy, Akıncılar.

20 Haziran’da başlayacak turnuvada köy takımları hem şampiyonluk mücadelesi verecek hem de İnegöl’de sporun birleştirici gücünü sahaya yansıtacak. Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen organizasyonun fikstürü önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak