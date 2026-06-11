İnegöl Belediyesi, gençlerin uluslararası fırsatlardan yararlanmalarını sağlamak ve Avrupa’daki hareketlilik programlarına erişimlerini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda AR-GE Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eurodesk Temas Noktası tarafından, Avrupa Birliği’nin gençlere yönelik önemli girişimlerinden biri olan DiscoverEU programı için Nisan ayında bilgilendirme ve başvuru etkinliği düzenlenmişti.

GENÇLERE ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTI VERİLİYOR

18 yaşındaki gençlere Avrupa’nın farklı ülkelerini keşfetme imkanı sunan DiscoverEU programı kapsamında katılımcılar, ücretsiz seyahat kartı kazanarak Avrupa’da seyahat etme, farklı kültürleri tanıma ve uluslararası deneyim edinme fırsatı elde ediyor.

64 GENCİN DİSCOVEREU BAŞVURUSU TAMAMLANDI

Nisan ayında İnegöl Belediye binası zemin katında bulunan Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte gençlere DiscoverEU programı hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Belediye Başkanı Alper Taban da bu programda gençlerle bir araya geldi. Programa katılan gençlere başvuru süreçlerini sorunsuz şekilde tamamlayabilmeleri için birebir danışmanlık desteği de sağlanırken, etkinlik sonunda toplam 64 gencin DiscoverEU başvurusu tamamlandı.

17 GENÇ AVRUPA YOLCUSU

Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan değerlendirmelerde 17 İnegöllü genç programa kabul almaya hak kazandı. Avrupa’yı keşfetme fırsatı elde eden gençler, seyahatleri öncesinde ve program süresince ihtiyaç duyacakları konularda İnegöl Belediyesi Eurodesk Temas Noktası tarafından birebir danışmanlık ve rehberlik desteği almaya devam edecek.

BENZER UYGULAMALAR DEVAM EDECEK

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi olarak gençlerin uluslararası hareketlilik programlarından daha fazla yararlanmalarını teşvik etmeyi ve farklı kültürlerle etkileşim kurmalarını desteklemeyi önemsediklerini kaydederek bu doğrultuda Eurodesk Temas Noktası aracılığıyla gençlere yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de sürdürüleceğini işaret etti.