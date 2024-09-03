İnegöl Belediye Spor Kulübü’nün oryantiring ve bisiklet branşı sporcuları Ağustos ayında kulüp ve milli takım adına katıldıkları yarışmalarda ortaya koydukları mücadeleyle tarihi başarılara imza attılar.

BURSA (İGFA) - Sporun tabana yayılması adına İnegöl Belediye Spor Kulübü çatısı altında sportif çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, farklı brançlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Özellikle oryantiring ve bisiklet branşlarında Ağustos ayında İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcularının hem kulüp hem de milli takımlar adına katıldıkları müsabakalarda elde ettikleri başarılar takdir topladı.

ORYANTİRİNG SPORCULARINDAN TARİHİ BAŞARI

28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında İzmir Bergama’da gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Şampiyonasına Türkiye Milli Takımı adına katılan İnegöl Belediyespor oryantiring sporcuları madalyalarla döndü. Sprint etabında Mustafa Talha Bilge 2’ncislik madalyası alırken, Melek Tekin 3’üncü oldu. Bayrak yarışlarında ise Mustafa Talha Bilge ve Egemen Yiğit Bülbül 2’ncilik madalyasına birlikte uzandılar. Aleyna Minden ve Azra Coşkun da 3’üncü olarak yarışmayı tamamladılar. Genel sıralamada 20 ülke arasında 2’ncilik kürsüsüne çıkan Türkiye Milli Takımına İnegöllü sporcuların katkısı büyük oldu.

BİSİKLETTE MİLLİ BAŞARI

İnegöl Belediyespor DOSTUM bisiklet takımı sporcusu Nisanur Acar 17-18 Ağustos tarihlerinde Hakkari’de gerçekleştirilen yarışlarda Milli Takım adına mücadele edip zorlu mücadeleyi 5. sırada tamamladı. 24-25 Ağustos tarihlerinde ise Nisanur Acar yine Milli Takım adına katıldığı Uluslararası Kayseri MTB CUP yarışını 3. sırada tamamlayarak kürsüde yerini aldı.

DAĞ BİSİKLETİNDE 1’İNCİLİK MADALYASI İNEGÖL’E GELDİ

18 Ağustos 2024 tarihinde Zonguldak’ta düzenlenen Dağ Bisikleti Maraton Yarışında İnegöl Belediyespor DOSTUM takımı sporcusu Burak Efe Karaçam, tüm rakiplerini geride bırakarak 1’inciliğe uzandı. Öte yandan yarışmayı 2. sırada götüren Egemen İşgören ise talihsiz bir şekilde mekanik arıza ile yarışı tamamlayamadı.

İNEGÖL BELEDİYESPOR DOSTUM BİSİKLET TAKIMI 6’DA 6 YAPTI

3 Ağustos’ta Bu yıl 8’incisi düzenlenen Uludağ Performans Tırmanış Yarışına 6 sporcu ile katılan DOSTUM bisiklet takımı, yarıştan 6 madalya ile ayrılarak tarihi bir başarıya imza attı. Genç Kızlar kategorisinde yarışan milli sporcu Nisanur Acar kendi kategorisinde 1’inci olurken, genç erkeklerde yarışan Egemen İşgören, Burak Efe Karaçam ve Akın Deniz Şeker ise 1, 2 ve 3’üncülüğü paylaşarak adeta kürsüye ambargo koydular. Master kategorisinde de Kemal Kayalı yarışı 3’üncü sırada tamamladı. Büyük erkeklerde mücadele eden İnegöl Belediyespor sporcusu aynı zamanda takım antrenörü Murat Pehlevan, yarışı 3’üncü sırada tamamlayarak takım olarak büyük bir başarıya imza atılmasını sağladı.