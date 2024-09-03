1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçılar Bursa’nın Yenişehir ilçesinde salı günleri kurulan pazarda satışa başladı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Bursa’nın Yenişehir ilçesinde salı günleri kurulan ilçe pazarında balıkçı tezgâhları şenlendi. Vatandaşlar daha çok hamsi, sardalya ve palamudu tercih ediyor.

Önümüzdeki günlerde havaların soğumasını beklediklerini belirten balıkçı Serkan Bozkurt, “Palamut yağmur yağışıyla birlikte daha da irileşecek. Hamsiler soğuk kış günlerinin en çok tercih edilen balığı olmaya devam edecek” dedi.

Yenişehir pazarında tazgâh açan balıkçılardan Hasan Gören ise göl balıklarının satışının istedikleri seviyede olduğunu anlattı. Gören, “Sarıbalığın kilosu 150 TL, yayının kilosunu ise 200 TL ile 300 TL arasında değişen fiyatlardan satışına başladık” diye konuştu.

Balıkçı Hasan Kırtay ise sezonun ilk satış gününde bekledikleri kazancı sağladıklarını anlattı. Kırtay, önümüzdeki günlerde balığın bollaşacağını ve vatandaşların bol bol balık yiyeceğini vurguladı.

İlçe pazarından alışveriş yapan vatandaşlar balık bollaşınca fiyatların da gerileyeceğini umduklarını ifade etti.

Hamsinin kilosu 200 TL, sardalyanın 100 TL, çupranın 250 TL, uskumrunun 150 TL, Norveç somonunun 350 TL, Karadeniz levreğinin 270 TL, istavritin 150 TL, mezgidin 150 TL, barbunun ise 350 TL’den satılıyor. Tane olarak satılan yerli palamut 100 TL, buzlu palamut ise 50 TL’den alıcı buluyor.