Tekirdağ genelinde emniyet ekiplerince bir haftada yapılan çalışmalarda, haklarında ifade ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 152 aranan şahıs yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yürüttüğü denetim ve operasyonlarda, yağma, dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne üye olma, cinsel saldırı ve karşılıksız çek gibi suçlardan uzun süreli hapis cezası bulunan şahıslar gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında adli makamlara sevk edilen 50 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, kentte huzur ve güven ortamının sağlanması için tüm ilçelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.