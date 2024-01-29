İnegöl Bitlis Kültür ve Yardımlaşma Derneği, olağan genel kurul toplantısı Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Metin İbiş seçildi.



Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılan kongreye; siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye başkan adayları ile dernek üyeleri katıldı.

Divan heyetinin seçilmesinin ardından yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları okunup ayrı ayrı ibra edildi. Tek listeyle gidilen seçimde Dernek Başkanı Metin İbiş tekrar seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Soner Özen, Ayhan Kılıç, Muhammet Aydın, Rıdvan Taşcan, Ercan Erçetin, Musa Torun, Ayhan Harman, Zakir Taşkaya, Muharrem Karaağaç, Erdoğan Erdoğan, Hadi Özen, Halim Kaya, Yavuz Kılıç, Hüsamettin Birlik seçildi.



İbiş, kongrenin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, dernek üyelerine olan güvenlerinden dolayı minnettarlık duyduğunu ifade etti.

İbiş, “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu dönemde de hemşerilerimize daha iyi hizmet verebilmek, kültürümüzü yaşatmak ve yardımlaşma faaliyetlerimizi artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.



İnegöl Bitlis Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Soner Özen ise, yerel seçimlere vurgu yaparak, hangi siyasi parti Bitlis kökenli bir adayı listesine alırsa, dernek olarak o partiye destek vereceklerini belirtti.