Kar yağışının başlamasıyla teyakkuza geçen Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının 50 santimi aştığı 32 mahallenin grup yolunu ulaşıma açtı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) bünyesindeki karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı önlemlerini süratle aldı. Yağışın gece saatlerinde etkisini artırmasıyla teyakkuza geçen ekipler, tüm personel kadrosuyla 24 saat nöbet sistemine geçerek Sakarya’nın dört bir yanından bilgi akışına başladı. Bu çerçevede yaklaşık 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışının günlük hayatı etkilediği ve kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı 32 mahallede ilk andan itibaren çalışma başladı. Verilen ilk rapora göre Taraklı, Akyazı, Geyve, Hendek ve Kocaali ilçelerinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları gece saatlerinden bu yana aralıksız devam etti. Ekipler, kritik noktalarda yolların açık kalmasını ve buzlanmanın önüne geçilmesini sağlamak gayesiyle yoğun bir çaba sarf ediyor.