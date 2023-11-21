İnegöl Sivil Toplum Platformu, işgalci İsrail’in Filistin’deki zulmüne tepki göstermek ve İnegöllü öğrencileri bilinçlendirmek için afiş astı.

İnegöl İmam Hatip Lisesi yurdunun duvarına asılan afişte ‘Filistin Toprak Satmadı. İsrail İşgal Etti’, ‘Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi’nin Emanetine Sahip Çık’ yazıları dikkat çekti.

İnegöl Sivil Toplum Platformundan yapılan açıklamada, “Öğrencileri bilinçlendirmek, İsrail'in 1948'den beri adım adım işgal ve zulmünü göstermek ve gençlerimize ümmet, kardeşlik ve Kudüs şuuru vermek için böyle bir çalışma yaptık” ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi