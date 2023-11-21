İstanbul Sancaktepe Yenidoğan peronlarında, 34 HKZ 115 plakalı İETT otobüsü perona girmekte olan bir kadının üzerinden geçti. 06.00 sularında yaşanan bu acı olayda, adı S.A. olarak belirlenen kadın, karşıya geçmeye çalışırken otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olayın hemen ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla morga kaldırıldı.

Şoförün gözaltına alındığı bu üzücü olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tanıklardan biri, olayı şu şekilde aktardı: "Ben yukarıdan gidiyordum, kurye motoru ile paket dağıtacaktım. Abla birden karşıya geçecekti, şoför fark edemedi frene bastı. Kadın geri atılmaya çalıştı, kaçamadı. Otobüsün altında kaldı, bacakları ayrıldı. Otobüs şoförü korkudan ne yapacağını şaşırdı, bayıldı. Nabzını ölçtüler ölmüş dediler." şeklinde konuştu.