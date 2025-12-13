Mizah, aksiyon ve sıra dışı kahramanlık unsurlarıyla örülü roman, adını Anadolu’nun en bilinen efsanelerinden biri olan Van Gölü Canavarı’ndan alıyor. Ancak kitap, bu efsaneyi alışılmışın dışında bir bakış açısıyla ele alarak, canavarı dünyayı tehdit eden büyük bir tehlikeye karşı beklenmedik bir kahraman olarak konumlandırıyor.

Akıcı dili ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çeken “Dünyayı Kurtaran Van Gölü Canavarı”, hem fantastik hem de bilim kurgu severlere eğlenceli bir okuma deneyimi sunuyor. Yer yer düşündüren diyalogları, temposu yüksek sahneleri ve özgün karakterleriyle roman, her yaştan okura hitap ediyor.

Yazar Mehmed Cihan Birlik, eserinde yerel bir efsaneyi evrensel bir maceraya dönüştürerek, Türk fantastik edebiyatına farklı bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Kitabın kısa sürede gördüğü ilgi, bu hedefin okurlar nezdinde karşılık bulduğunu gösteriyor.

İnegöl’den çıkan bu renkli ve iddialı roman, fantastik bilim kurgu türüne ilgi duyan okurlar için raflardaki yerini aldı.