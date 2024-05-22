İnegöl Belediye Meclisi, 2024 yılı Mayıs Ayı İkinci Birleşim Toplantısında tek madde için buluştu. Bugün saat 14.30’da yapılan mecliste, 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporu meclise sunuldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında yapılan meclis toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelemesi tamamlanan 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı raporu meclise sunuldu. Hazırlanan raporu meclis üyelerine Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Mehmet Sargın okudu. Parti gruplarının değerlendirme ve görüşlerini belirtmelerinin ardından, Başkan Taban Komisyon Başkanı ve üyelerine yapılan çalışma için teşekkürlerini sundu. Yapılan oylamada CHP ve Yeniden Refah Partisi gruplarının ret oyuna karşılık 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.