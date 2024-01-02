Kaza saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Zakarya A.(17) yönetimindeki 16 UZ 444 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmekte olan iki şahsa çarpmamak için ani manevra yaptı. Yağışla kayganlaşan yolda savrulan araç, kaldırıma çarpıp taklalar atarak ters durdu. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki arkadaşları Salih F.(18) ve Doğan B.(17) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.