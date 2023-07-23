Tahtaköprü mahallesinde meydana gelen olayda yaşlı kadın iple kendini asarak canına kıydı.

Olay kırsal Tahtaköprü mahallesinde bir evde meydana geldi. Evinde bunalıma giren Gülsüm D.(67, tavana astığı iple canına kıydı. Bir süre sonra eve gelen ailesi, kadını öyle görünce şoke oldular. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. İpten alınan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.