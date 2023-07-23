Kafa kafaya çarpıştırlar

Yunus Emre mahallesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza Yunus Emre mahallesi Esenler caddesi üzerinde meydana geldi. Bülten sokaktan çıkış yapan Hüseyin K. Yönetimindeki 16 M 06003 plakalı özel halk otobüsü, Esenler caddesinden sokağa giriş yapmak isteyen Gökhan Ç. Yönetimindeki 16 BDJ 416 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.