Bursa İnegöl Mesudiye mahallesinde meydana gelen olayda semaverin içindeki kaynar suyun buharının yüzüne sıçradığı adam hastanelik oldu.

Olay Mesudiye mahallesi Özsümbül sokaktaki bir evde meydana geldi. Eşref S. Bahçede çay demlemek için semaveri yaktı.

Bir süre sonra içindeki suyun kaynayıp kaynamadığını kontrol etmek için semaverin kapağını açtı. Kaynar su buharı adamın yüzüne sıçradı. Yüzünde yanıklar oluşan adam özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

İlk tedavinin ardından adam yanık ünitesine alındı.

MURAT AVCI