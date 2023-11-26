Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler kavşağında meydana gelen zincirleme kazada 3 araç çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Furkan Y. Yönetimindeki 34 FGN 914 plakalı otomobil, önünde seyrederken aniden U dönüşü yapan Sürücü Merve E. Yönetimindeki 24 AAP 059 plakalı otomobil ile çarpıştı. O sırada kaza yapan 34 FGN 914 plakalı otomobile arkasından gelen Coşkun İ. Yönetimindeki 16 BAG 142 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kaza sonucu 24 AAP 059 plakalı aracın sürücüsü ve araçtaki Şükrü E. Ve Şefika E. Yaralandı.

Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER MERKEZİ