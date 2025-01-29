Nesine 3. Lig 2. Grup temsilcisi İnegöl Kafkasspor, Sebat Gençlikspor forması giyen kanat forvet Adnan Gülen'i kadrosuna kattı.

Daha önce 1461 Trabzon, Karaköprü Belediye , Ofspor ve Efeler09 takımlarında formada giyen 26 yaşında ki oyuncu 2023-2024 futbol sezonunda Sebat Gençlikspor'a transfer olmuştu.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupasında Adana Demirspor'a gol atma başarısı gösteren oyuncu yeni takımı İnegöl Kafkasspor ile sözleşme imzaladı.

İmza töreninde hazır bulunan Genel Kaptan Olcay İleri, Adnan Gülen'in transferiyle takımın güçlendiğini söyleyerek, "Çok yetenekli bir ismi kadromuza kattık. Adnan kardeşimiz futboluyla herkese kim olduğunu gösterecek. Transferin kendisine ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.