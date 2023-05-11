İnegöl Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen “Engelsiz Kalpler Futsal Turnuvası” renkli görüntülere sahne oldu. Engelli öğrenciler ile protokol, sporcular ve belediye personelinin sahaya indiği turnuvada engelli öğrencilerin performansları tam not aldı.

İnegöl Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü, 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası çerçevesinde özel bir etkinlik gerçekleştirdi. İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezimiz ile Milli Eğitime bağlı Özel Eğitim Okullarının katılımıyla “Engelsiz Kalpler Futsal Turnuvası” düzenlendi. Engelli öğrenciler ile protokol, sporcular ve belediye personelinin sahaya indiği turnuva Yunus Emre Spor Kompleksinde gerçekleştirildi.

Hem isimler hem kadrolar dikkat çekti

Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, İnegölsporlu futbolcular ve belediye personellerinin engelli öğrencilerle aynı sahayı paylaştığı turnuvayı Belediye Başkanı Alper Taban’da tribünden takip etti. Turnuvada takımlar İnegöl’ün değerleri olan; Oylat, Çilek, Mobilya ve Köfte isimleriyle sahaya çıktı.

"Bir ilki gerçekleştiriyoruz"

Müsabakalar öncesi kısa bir konuşma yapan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, “Bugün İnegöl Belediyemizle birlikte bir ilki gerçekleştiriyoruz. Engelsiz Kalpler Futsal Turnuvası için bir aradayız. Ben müsabakada yer alan tüm takımlara ve sporculara başarılar diliyorum. Bu anlamlı ve son derece özel etkinliğe destek veren Belediye Başkanımız Alper Taban’a teşekkür ediyorum” dedi.

"Katılan herkes gönlümüzün şampiyonu"

Belediye Başkanı Alper Taban da yaptığı selamlama konuşmasında; “Bugün çok özel bir çalışmaya imza atıyoruz. Engelliler Haftası münasebetiyle yapılan bir etkinlik bu. Engelsiz Kalpler Futsal Turnuvası çerçevesinde bugün bizleri bir araya getirdiler. Çok keyifli müsabakalar olacak görüyorum ki. Ben de olabildiğince takip edeceğim. 10’ar dakikalık maçlar oynanacak. Devamında kupa töreni gerçekleştirilecek. Rıdvan Sayın arkadaşımızın konseriyle de programımız sona erecek. Burada sahaya inen herkes bizim gönlümüzün şampiyonudur. O yüzde tüm takımları ve sporcuları tebrik ediyorum şimdiden” ifadelerine yer verdi.

Final Rıdvan Sayın konseriyle son buldu

Konuşmaların ardından turnuvanın başlangıç vuruşunu da Belediye Başkanı Alper Taban ile İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu yaptı. Daha sonra 10’ar dakikalık müsabakalarla 4 takım kıyasıya bir mücadele sergiledi. Turnuva sonucunda Mobilya takımı şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın sonunda kupa ve madalya töreni ile etkinlik tamamlandı. Kupa töreninde Rıdvan Sayın sahneye çıkarak finali muhteşem sesiyle süsledi. Konserde engelli öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı.