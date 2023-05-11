Göreve geldiği günden buyana daha yeşil ve yaşanabilir Çayırova anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kente yeni sosyal alanlar kazandırmayı sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin talimatı doğrultusunda ekipler 4 yılda 11 yeni park yaptı. Parklarda revize çalışmaları da gerçekleştiren ekipler ilçedeki 11 parkı yeniledi.

Son olarak Hamdi Balcılar Parkı’nı kente kazandıran ekipler, İnönü Mahallesinde yeni park yapımı için kolları sıvadı.

130.sokakta yapımına başlayan yeni parkta çalışmalar devam ediyor. Taş duvar yapan ekipler daha sonra kaldırım, çimlendirme ve oyun grubu montajı yapacak.

Yeni park yapımının yanı sıra yenileme çalışmalarına da devam eden ekipler Yenimahalle Recep Aktürk parkında revize çalışmalarını sürdürüyor.