

Dernek lokalinde düzenlenen kongreye ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, profesyonel ve amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri, taraftar derneklerinin başkan ve yöneticileri ile yerel basın ve sosyal medya temsilcileri, dernek üyeleri katıldı.



Fenerbahçe camiasına gönülden bağlı üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen genel kurulda, birlik ve beraberlik mesajları ön plandaydı. Başkan İhsan Gönül, yaptığı konuşmada derneğin hem sosyal hem de sportif alanda daha aktif bir yapıya kavuşması için çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

“İnegöl’de Fenerbahçe kültürünü daha da yaymak, gençleri sporun birleştirici gücüyle buluşturmak ve camiamıza yakışır etkinliklerle derneğimizi daha görünür kılmak öncelikli hedeflerimiz arasında,” diyen Gönül, tüm üyelere katılımları ve destekleri için teşekkür etti.

Yeni dönemde dernek, sosyal sorumluluk projeleri, taraftar organizasyonları ve kulübümüzle daha sıkı bağlar kuracak çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlamaktadır.



Genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu şöyle oluştu;

İNEGÖL FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ 2025-2027 YÖNETİM KURULU (Asil)

İhsan Gönül, Nezahat Balkış, Kamil Çetin, Ünal Tiryaki, Doğan Temizkan, Tayfun Fergane, Kıvanç Tezgel, Serkan Maksutlar, Mehmet Uysal, Deniz Erdem, Yusuf Şehitoğlu, Hakan Ergül, Ertan Başdere, Serdar Zorluer, Mustafa Sevim.

YÖNETİM KURULU (Yedek)

Sabri Özkan, Atakan Aslan, Murat Ekinci, Atalay Kiremitçi, Önder Tattu, Erdal Güler, Özcan Yalaza.

DENETLEME KURULU (Asil)

İsmail Fergane, Cem Kibaroğlu, Hakkı Coşar.

DENETLEME KURULU (Yedek)

Cantürk Kandemir, Hakan Yoldaş, Kani Üçsoy.