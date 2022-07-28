İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı İlçe Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, Orman Müdürü Okan Kaya, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren, sivil toplum örgütleri temsilcileri, esnaf odaları, sendika temsilcileri ile okul müdürlerinin katılımıyla İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

HEDEF 50 BİN KURSİYER

Toplantı da konuşma yapan HEM Müdürü Ömer Göktürk, “Halk Eğitim Müdürlüğünün bir yıllık karnesinin yanında 2022-2023 eğitim öğretim yılının da planlaması gerçekleştirildi. Toplantı da İnegöl Halk Eğitimi Merkezinin 01.09.2021-24.07.2022 tarihleri arasındaki istatistiki bilgileri paylaşıldı. 01 Eylül 2021-24 Temmuz 2022 tarihleri arası 1522 Kurs açıldı. Bu Kurslara kayıt olan kursiyer sayısı 41 bin 279 kişi, Mesleki Eğitim Kurs Sayısı 598,Mesleki Eğitim Kursiyer Sayısı 9 bin 925, Genel Kurs Sayısı 924, Genel Kursiyer Sayısı 31 bin 354, ulaşılan 41 bin 279 kursiyer sayısı pandemiye rağmen bugüne kadar ulaşılan en yüksek kursiyer sayısıdır. Bakanlığımızın Performans Kriterleri Kapsamında İnegöl Halk Eğitimi Merkezinin 2022 yılındaki hedefi nüfusun % 12‘sine ulaşmaktır. Bu da 2022 yılı için yıllık olarak 33 bin 600 kursiyere denk gelmektedir. İnegöl Halk Eğitimi Merkezi olarak Temmuz ayı sonu itibarı ile 6 Aylık Dönemde Kursiyer hedefimiz 32 bin 782 olarak gerçekleşmiş. Yılın ilk 6 ayında bu hedef yakalanmış olup yılsonuna kadar 50 bin kursiyere ulaşılması hedeflenmektedir. Okuma –Yazma Kurslarında bugüne kadar I. Ve II. Kademe okuma yazma kursları ile seviye tespit kursları ile yoğunlaştırılmış okuma yazma kurslarında 596 kişiye ulaşılmıştır. 01.09.2021 yılı ile 24.07.2021 tarihleri arasında kurumumuzda yabancı uyruklu kişilere yönelik olarak açılan kurslardan; Erkek 3 bin 357, Kadın 2 bin 684 olmak üzere toplam 6 bin 41 kişi yararlanmıştır” dedi.

BİRÇOK PROJEYE İMZA ATILDI

Göktürk açıklamasını şöyle sürdürdü;

“İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün gerçekleştirdiği projeler ise sırası ile bayan istihdamına yönelik olarak İnegöl MÜSİAD kadın kolları ile ortaklaşa yapılan İnegöl Mobilyasında Kadın Eli, Roman çocuklarına yönelik müziğimle bende varım projesi, Suriyeli yetişkinlere yönelik Sosyal Uyum Projesi, Bayan girişimcilere yönelik dijital benim işim projesi, Suriyeli ve Türk çocuklarına yönelik erken çocukluk projesi, Suriyeli çocukların örgün eğitime kazandırılması için hızlandırılmış eğitim projesi, 10 bin okul projesi, Kurslarımız ile köylerdeyiz projesi, Konaklama, ulaştırma ve gıda sektörüne yönelik işimiz temiz projesi, Down sendromlu özel öğrencilere yönelik Uludağ üniversitesi meslek yüksek okul bünyesinde açılan +1 Üniversite projesi gerçekleştirilmiş olup, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yapılan ‘Eğitimde İyi Örnekler’ Yarışmasında; Kurumumuz ’İnegöl Mobilyasında Kadın Eli’ Projesi ile Türkiye’de 995 Halk Eğitimi Merkezi arasında ilk 10’a girerek Bursa’mızı ve İnegöl’ümüzü temsil etmiştir. Çalışmamız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü web sayfasında eğitimde iyi örnekler başlığı altında yayınlanmıştır. Ayrıca Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri çerçevesinde; halk eğitimi merkezi faaliyetlerinin tanıtılması etkinliği, Özel eğitim ve giyim kuru kursiyerlerinden geri dönüşüm sergisi, Görsel sanatlar kursiyerlerimizden resim sergisi, Tiyatro kursiyerlerimizden ‘Kılıbık’ adlı aile komedisi, bağlama ve gitar kursu kursiyerlerimizin müzik gecesi, emekten ilmeğe iğne oyası sergisi, İnegöl Belediyesi engelsiz yaşam merkezde açılan kursumuzun geri dönüşüm sergisi, İnegöl Şavşatlılar derneği el sanatları sergisi, Atık malzemelerden geri dönüşüm oyuncak sergisi, Mesudiye okulu giyim sergisi, Edebey mahallesi giyim sergisi gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLERE DE KURSLAR AÇILDI

“Okullarımızda yaz aylarında öğrencilerin daha verimli geçirmeleri amacıyla çok çeşitli branşlarda, satranç, spor, resim, yabancı dil, robotik kodlama, model uçak gibi alanlarda 21’i okullarda olmak üzere 34 kurs merkezinde kurslar açıldı yaklaşık 680 civarında öğrenci bu kurslardan yararlanıyor. Ayrıca Bakanlığımızın bu yıl uygulamaya koymuş olduğu ‘’özel eğitim öğrencilerine yönelik yaz kursları kapsamında da 9 tanesi ek binamızda olmak üzere, 4 kurs merkezi özel eğitim uygulama okullarında 8 özel eğitim kursu açılmış 53 öğrencimiz bu eğitimlerden yararlanmaktadır. Bakanlığımız tarafından bu öğrencilere servis kolaylığı getirilerek yaz tatilinde de bu öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri sağlanmıştır. Marka Başvurusu 1 adet. El sanatları ve giyim alanında 76 adet tasarım başvurusu yapılmış ve Türkiye Patent Kurumundan tescili alınmıştır. 2022-2023 eğitim öğretim yılında tasarım alanında 400 başvuru yapılması planlanmıştır.”

Program sonunda İlçe Kaymakamı Eren Arslan emeği geçen Halk eğitimi Merkezi idarecileri ile usta öğretici ve kursiyerlerine teşekkür ederek, bu başarının önümüzdeki yılda da artarak devam etmesi hususunda dileklerini belirtti.