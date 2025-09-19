Genel kurul oturumda İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli tarafından ‘Temiz Kent, Güvenli Gelecek Projesi’ tanıtıldı. “Yakışanı yap” sloganı ile harekete geçirilmesi planlanan proje büyük beğeni topladı.



İnegöl Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Çalışma grupları tarafından taslak haline getirilen öneri projeleri seçimsiz genel kurulda açıklandı.

Kent Estetiği Çalışma Grubu ve Trafik & Ulaşım Çalışma Grubu, İnegöl’ün kent yaşamında giderek artan fiziki düzensizlikler, trafik sorunları, estetik bozulmalar ve toplumsal aidiyet eksikliği gibi temel sorunlara çözüm üretmek amacıyla hazırladıkları ‘Temiz Kent, Güvenli Gelecek Projesi’ ön plana çıktı.

Kentin fiziki yapısında gözle görülür bir iyileşme sağlanarak, estetik bütünlüğün güçlendirilmesi amaçlanan proje genel kurul üyelerince onaylanarak görüşülmek üzere Belediye Meclisine gönderilmesi oy birliği ile kabul edildi.

İşte projenin detayları…

Kent Estetiği Çalışma Grubu ve Trafik & Ulaşım Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘Temiz Kent, Güvenli Gelecek Projesi’nin tanıtımını Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli yaptı.

VATANDAŞLARDA KENT BİLİNCİ VE SORUMLULUK DUYGUSU ARTACAK

Öncelikle ‘Temiz Kent, Güvenli Gelecek Projesi’nin amacından bahseden Başkan Temelli, “Bu proje, İnegöl kent yaşamında giderek artan fizikî düzensizlikler, trafik sorunları, estetik bozulmalar ve toplumsal aidiyet eksikliği gibi temel sorunlara çözüm üretmek amacıyla geliştirilmiştir. Yapılan anketler ve saha çalışmaları, vatandaşların en fazla şikâyet ettiği konuların hava kirliliği, otopark yetersizliği, kent temizliği ve trafik düzensizliği olduğunu ortaya koymuştur. "Temiz Kent, Güvenli Gelecek" başlıklı bu proje, hem kamusal alanlarda düzen ve estetik sağlamak hem de vatandaşlarda kent bilinci ve sorumluluk duygusunu geliştirmek amacı taşımaktadır” dedi.

Projeyi oluştururken İnegöl’de gördükleri olumsuzları da tek tek anlatan Temelli, “Kent estetiğini bozan bakımsız bina cepheleri ve düzensiz tabela kullanımı. Kaldırımların araçlar tarafından işgal edilmesi ve engelli erişimini engellemesi. Trafikte ikinci sıra parklanmalar ve kavşak tıkanıklıkları. Otopark alanlarının yetersizliği ve düzensiz kullanımı. Cadde, kaldırım ve camii bahçesi gibi, kamusal alanların esnaf veya şahıslar tarafından işgal edilmesi. Genel temizlik sorunları, kaldırım bozuklukları, ağaç diplerinin düzensizliği, afiş ve duvar yazıları. Araçların yanlış ve dikey parklanmalarla araç yollarını, yaya geçitlerini ve bisiklet yollarını kapatması. Şehir içinde kamyon, tır, otobüs gibi büyük araçların uygunsuz alanlara park edilmesi. Cadde kenarlarında herhangi bir süre veya ücret kısıtlamasının bulunmaması nedeniyle uzun süreli parklanmalar ve denetim eksikliği. Ceza uygulamalarının caydırıcı olmaması nedeniyle kurallara uyumsuzluğun artması. Mevcut tek yön / çift yön trafik düzenlemelerinin güncellenmeye ihtiyaç duyması. Trafik ışıklarının zamanlamalarının düzensizliği ve göz hizasına uygun yerleştirilmemesi. Döner kavşaklar ve akıllı trafik sistemlerinin etkinliğinin düşük olması. Cadde ve kaldırımların bütüncül bir planlama ile daha verimli kullanılmaması” diye konuştu.

Başkan Temelli, projenin “emelli, projenin “Yakışanı Yap” sloganı ile harekete geçirebileceğini söyledi.

BEKLENEN SONUÇLAR VE KAZANIMLAR

Projenin hayata geçirilmesiyle İnegöl’ün neler kazanacağını da söyleyen Temelli, “Kentin fizikî yapısında gözle görülür bir iyileşme sağlanacak, estetik bütünlük güçlenecektir. Trafik düzeni ve otopark kullanımı disiplin altına alınarak ulaşımda rahatlama sağlanacaktır. Kamusal alanların daha işlevsel ve erişilebilir hâle gelmesiyle birlikte yaya güvenliği artacaktır. Denetim süreçlerinde adalet ve sistematiklik sağlanarak, kamuya olan güven duygusu pekişecektir. Şikâyet ve öneri mekanizmalarının teşvik edilmesiyle, vatandaş yönetime daha doğrudan ve aktif biçimde katılacaktır. Toplumda çevre bilinci, ortak yaşam ahlakı ve kamu düzenine saygı anlayışı gelişecektir” diye konuştu.

Yapılan proje sunumunun ardında ise oylamaya geçildi. Proje önerisinin İnegöl Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.