Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde 2 motosiklet sürücüsü, trafiği hiçe sayarak ön lastiklerini kaldırıp metrelerce yol aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, karayolunda ilerleyen 2 motosikletli genç motosikletlerinin ön lastiğini kaldırdı. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücüler hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

Motosikletlilerin bu tehlikeli yolculuğu sosyal medyada büyük tepki topladı.