İnegöl ilçesinin köklü kulüplerinden biri olmayı başaran İnegöl Kafkas Gençlik ve Spor Kulübü, futbol, atletizm, masa tenisi, güreş ve tekvando alanlarında faaliyet göstermektedir.

1877-1877 yıllarında başlayan Osmanlı-Rus harbinde yapılan anlaşma gereği, Gürcistan’nın Acara bölgesinde Osmanlı Devleti himayesinde yer alan Gürcü kökenli Müslüman Kafkasyalılar, dönemin Osmanlı Padişahı Abdühamit’in emriyle Türkiye’nin farklı şehirlerine yerleştirildiler. Acara bölgesindeki Muratbey ve Hasanpaşa idaresindeki Kafkasyalılar, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki 18 ayrı kırsal bölgeye yerleştirildiler. 148 yıldır Türk topraklarında yaşayan bu vatandaşlar, zamanla asimile olmuş, kökenleri her ne kadar Gürcistan bölgesinde olsa da kendilerini Gürcü kökenli Türk olarak kabul etmişlerdir. Bugün İnegöl ilçesinde 55 bin civarında Gürcü kökenli vatandaş ikamet etmektedir.

Spordan sanata, eğitimden siyasete kadar bir çok alanda etkin olan Kafkasya halkı, zamanla bir çok alanda başarılı çalışmalarıyla ön plana çıkmıştır.

İNEGÖL KAFKAS GENÇLİK SPOR KULÜBÜNÜN BAŞARILARI

1980 yılında bir araya gelen Ahmet Portakal, Fahri Kaşdemir, Cemalettin Baykoz, Muzaffer Cevher, Yaşar Bayram ve Fevzi Özdemir kulübün ilk kurucuları arasında yer aldılar.

2000 yılından itibaren Türkiye Futbol Federasyonunca(TFF) yönetilen ilk resmi müsabakalara katılan kulüp, 2. Amatör küme, 1. Amatör küme, Süper Amatör Lig ve Bölgesel Amatör Liglerde yaşadığı şampiyonluklarının ardından 2023-2024 futbol sezonunda TFF 3. Lige çıkmayı başarmıştır. İlk yılında Play off oynayarak tüm dikkatleri üzerine çeken ekip, 2024-2025 futbol sezonunu da alnının akıyla tamamlamayı başarmıştır.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Park Caddesi üzerinde yer alan Kulüp binasında, futbolcuların konaklama yaptığı sosyal tesis, yönetim binası, Kafeterya, ve halı saha yer almaktadır. Yine Mahmudiye Mahallesi Sanayi bölgesinde yer alan tesislerinde alt yapı konaklama tesisi ve 2 ayrı çim saha yer almaktadır.

İnegöl Kafkas Gençlik ve Spor kulübü alt yapı alanında da Marmara bölgesinin en dikkat çeken kulüpleri arasında yer almaktadır. Tüm yaş gruplarıyla elit liglerde mücadele eden alt yapı takımları her kategoride Türkiye finallerine gitmeyi hak kazanmıştır. TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Kulübün Başkanlığını ise Sedat Yavuz yapmaktadır.