İKGD'nin hazırladığı ‘’İnegöl Kaynakça"sının açılışı Kent Müzesi Kitaplığında yapıldı.

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği, İnegöl de büyük bir eksiklik olan İnegöl Kaynakça'sını İnegöl'e kazandırdı.

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği’nin Tarih - Kültür - Sanat Komisyonunca bir süredir üzerinde çalışılan "İnegöl Kaynakçası" diğer adıyla "İnegöl Bibliyografyası" adlı proje tamamlanarak İnegöl Kent Müzesi Kent Belleğine kazandırılarak kullanıma sunuldu.

İKGD Başkanı Müfide KARADUMAN yaptığı açıklamada; İnegöl Kaynakçası (İnegöl Bibliyografyası) her alanda İnegöl adına yazılmış, sadece İnegöl'ü konu alan yayımlardan oluşan bir arşivdir. Önemli bir literatür kitap, dergi, broşür, makale, YÖK tezleri temelinde İnegöl konulu eski basımlar dahil, Türkçe ve yabancı dillerdeki yayımlar taranmıştır. Bu gün ortaya konulan bibliyografya kitaplıkta ki yayınlardan ibaret olmayıp, tespit edilip ulaşılamayan, şu an tespiti yapılmamış ve bundan sonra yayımlanacak çalışmalarla gelişip zenginleşeceğini söyledi.

İnegöl'de bilim ve kültür alanında duyduğumuz boşluğu bir ölçüde gidermeye çalıştık. Dernek olarak biz böyle bir kültür işinin kalıcı bir merkezde kamuya sunulması düşüncesiyle İnegöl Kent Müzesi Kent Belleği Arşivini uygun gördük. Projemizi İnegöl Belediyesi Kültür Dairesine sunduğumuz da yetkililerden olumlu yanıt yanında gerekli yardım ve destekleri aldık. Burada kendilerine teşekkür ederiz.

Amacımız İnegöl'de eksikliğini düşündüğümüz bir boşluğu doldurmak ve araştırmacılara kolaylık sağlamaktır.’’ dedi

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Müfide KARADUMAN konuşmasında ayrıca "Bildiğiniz üzere Cumhuriyetimizin 100. yılına giriyoruz; bizde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Önder'imizin biz Cumhuriyet kuşaklarına yönelik "Yaşamdaki tek gerçek yol gösterici bilimdir" ifadesini temel alarak Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına bilim - kültür alanında bir proje tasarladık. Bu gün açılışını yaptığımız bu çalışmayı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına Armağan ediyoruz. İnegöl'e hayırlı, uğurlu olsun.’’ İfadelerini kullandı.

Daha sonra İnegöl Belediyesi ‘’İnegöl Kaynakçası’’nı hazırlayarak İnegöl Kent Müzesi Belleğine sunmaları çalışmalarından dolayı İKGD heyetine plaketle teşekkür etti.

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