Dernek Başkanı Bahadır Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Taban’a anlamlı bir hediye takdim etti.

Ağaç Üzerine Yakılarak Hazırlanan Portre ve Logo

Ziyaret sırasında dernek tarafından ağaç üzerine yakma tekniğiyle hazırlanan dernek logosu ve Başkan Taban’ın portresi hediye edildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşme, hem dernek hem de şehir adına verimli geçti.

“Daha Güzel Bir İnegöl İçin Birlikteyiz”

Başkan Alper Taban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Daha güzel bir İnegöl hayalimizi adım adım gerçekleştirmek için sizlerle daha fazla beraber olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Dernek yönetimi ise Başkan Taban’a teşekkür ederek, iş birliği mesajı verdi.