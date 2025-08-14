Ziyaretin özel nedeni ise Kulaca Kooperatifi’nin bu yıl 50. kuruluş yılını kutluyor olmasıydı. Yarım asırlık geçmişe sahip kooperatif, özellikle ürettiği doğal salçalarla hem İnegöl’de hem de ulusal düzeyde bilinen bir marka haline gelmiş durumda.

Dernek Başkanı Bahadır Bayraktar, ziyarette İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği’nin projeleri hakkında bilgiler verirken, Kooperatif Başkanı Ahmet Uğur da kooperatifin kuruluş sürecine dair anılarını paylaştı ve bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu anlamlı yıl dönümü dolayısıyla dernek yönetimi, 1975 yılında İnegöl Altıeylül Gazetesi’nde yayımlanan kooperatifin kuruluş haberinin tablolaştırılmış özel baskısını Başkan Ahmet Uğur’a hediye etti.

Kooperatif Başkanı Ahmet Uğur, bu jestten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “50 yıl önce büyük emeklerle temelleri atılan Kulaca Kooperatifi bugün hâlâ üretmeye, köylümüze ve bölgemize katkı sunmaya devam ediyor. Bu tablo bizim için unutulmaz bir hatıra olacak” dedi.