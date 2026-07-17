Kaza, İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet G. (19) idaresindeki 16 BTV 407 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde bulunan 16 AJM 474 plakalı traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Muhammet G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet E. (15) yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.