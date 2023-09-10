İnegöl Manav-Türkmen Kültür ve Dayanışma Derneği, 742.Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük şenliklerine katılarak çadırları gezdi.

Dernek Başkanı Erdoğan Kızmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Bizlere bu toprakları vatan kılan Ertuğrul Gazi türbesini ziyaret ederek, dua ettik.Yurt içinden ve yurt dışından yoğun katılımın olduğu programda ,yörük çadırlarını ziyaret ettik ,yağlı güreşleri izledik ,kortej yürüşüne katıldık.Birbirinden kıymetli yöresel kültür etkinliklerini izledik. Türk milletinin her zaman olduğu gibi geçmişini, atasını, kendine hizmet edenleri daima şükranla andığını bir kez daha görerek mutlu olduk. İnegöl Ertuğrul Gazi kültür ve Dayanışma derneğimizin çadırını da ziyaret ederek birlikte etkinlikleri takip ettik, misafirperverliklerinden dolayı Bsşkan ve yöneticilere çok teşekkür ediyoruz.742.Ertuğrul Gaziyi anma etkinliklerinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şeyh Edebali’nin dediği gibi; ”Geçmişini bilmeyenin, geleceği olmaz”

Fahrettin Eniş