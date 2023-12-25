Tipik bir Akdeniz kenti olmanın sayısız avantajıyla dolu kentin konuklarına sunduğu tarihi gezi imkanını Varda Köprüsü, Yılan Kalesi, Yağ Camii, Bebekli Kilise, Anavarza Antik Kenti, Taş Köprü, Kazancılar Çarşısı e daha pek çok noktada değerlendirebilirsiniz. Kentin doğal güzelliklerini ziyaret etmek isteyenleri bekleyen tabii güzelliklerin bazılarını şunlar oluşturuyor:

Adana’da Nereleri Gezebilirim?

Kapıkaya Kanyonu ve gizli armağanı Bahçecik Şelalesi

Kalp şeklinde biçimiyle dünyada tek olan Sevgi Adası

Manzarasıyla büyüleyen Çatalan Köprüsü

Sosyal aktivitelerin mekanı Çakmak Caddesi ve Mısır Çarşısı

Akdeniz kıyısında yer alan kuş cenneti Akyatan Gölü

Tabii güzellikleri bunlarla sınırlı kalmayan Adana, gezilerine biraz da aktivite dahil etmek isteyen konuklarına da çeşitli seçenekler sunuyor. Dokuzoluk Kanyonu’nda su sporları ve balık avcılığına dahil olabilir, Yerköprü’de tabiatın kalbine dahil olarak piknik yapabilir, Tarsus Hayvanat Bahçesi’ne giderek 80'den fazla hayvan türünü yakından görebilirsiniz. İçinde bir de lagün barındıran Yumurtalık Plajı, İncirli Plajı ve Zeytinbeli Plajı ise deniz keyfi yapabileceğiniz ünlü lokasyonların bazıları.