Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 4. Bölge 1. Etap Duatlon Müsabakaları, Sukaypark'ta yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda 7 kulüp ve ferdi olmak üzere toplamda 125 sporcu ter döktü. M1, M2 ve M3 kategorilerinde 9-14 yaş grubu kız ve erkek sporcular, koşu ve bisiklette tüm eforlarını sarf ederken, tasnif dışı yarışlar da gerçekleştirildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışlarda sporcular parkuru tamamlamak için büyük bir gayret gösterirken, ailelerin çocuklarına verdiği destek müsabakalara ayrı bir renk kattı. Gün boyunca heyecan dolu ve keyifli görüntülerin oluştuğu Sukaypark'ta geleceğin yıldızları sergilediği mücadele ile takdir topladı.

'Milli Takımın iskeletini oluşturuyoruz'

Gelecek nesillerin spor ile yetişmesine büyük önem verdiklerine işaret eden Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, Triatlon Bölgesel Ligi'nde mücadele gösteren tüm sporculara başarılar diledi.

Sporcuların müsabakalara başlangıç işaretini veren Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan yaptığı açıklamada, 'Osmangazi Belediyespor olarak 22 branşımızdan biri de triatlon, altyapılarda çok başarılıyız. 2 çocuğumuzu Dünya Şampiyonası'na, 2 çocuğumuzu da Avrupa Şampiyonası'na göndereceğiz. Duatlon, triatlon ve modern pentatlonda milli takımın iskeletini oluşturuyoruz. Ekibimiz çok başarılı, bu konuda emeği geçen hocalarıma, sporcularıma teker teker teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

125 sporcu kıyasıya mücadele etti

Müsabakalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Triatlon Bursa İl Temsilcisi 4. Bölge Sorumlusu Hasan Başaran da, 'Türkiye Triatlon Federasyonu'nun Bölgesel Lig yarışlarında 4. Bölge olarak duatlon müsabakalarını düzenlemekteyiz. 4. Bölge'de Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar ve Bursa bulunuyor. Müsabakalara 7 kulüp ve ferdi olmak üzere toplam 125 sporcu katılıyor. Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla bu yarışı düzenliyoruz. Eylül ayında da Afyonkarahisar'da final gerçekleştirilecek. 3 yarışın ikisine giren sporcular Türkiye finaline katılıyor' şeklinde konuştu.

Müsabakalara katılan sporcular ise yarışların oldukça zorlu geçtiğini ancak mücadele etmekten büyük keyif aldıklarını ifade etti. Özellikle koşu ve bisiklet etaplarında yüksek tempoda yarışan sporcular, organizasyonun kendileri için önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi.