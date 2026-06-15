Kestel Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını sağlık alanındaki hizmetlerle güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çilek Sosyal Yaşam Merkezi'nde yeniden başlatılan diyetisyen hizmetiyle kadınlar, uzman desteği eşliğinde sağlıklı beslenme, kilo kontrolü ve kişiye özel beslenme programları konusunda danışmanlık alabilecek.

Kestel Belediyesi kadınlar için hizmet üretmeye devam ediyor

Kestel Belediyesi Çilek Sosyal Yaşam Merkezi'nde randevu sistemiyle sunulan hizmet kapsamında kadınlara; kilo kontrolü, sağlıklı beslenme danışmanlığı ve kişiye özel beslenme programları konusunda destek verilecek.

Öte yandan kadınların sosyal yaşam içerisinde daha güçlü yer almalarını destekleyen Kestel Belediyesi, Çilek Sosyal Yaşam Merkezi aracılığıyla birçok farklı hizmeti aynı çatı altında sunuyor.

Merkezde yürütülen çalışmalar sayesinde kadınlar hem sosyal faaliyetlere katılıyor hem de sağlıklarını korumaya yönelik profesyonel desteklerden faydalanabiliyor.

Başkan Erol: 'Kadınlarımızın hayatına değer katan çalışmaları önemsiyoruz'

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, kadınlara yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini belirterek şunları söyledi: 'Kadınlarımızın sosyal yaşamda daha aktif, daha sağlıklı ve daha güçlü bireyler olarak yer almalarını önemsiyoruz. Bu doğrultuda Çilek Sosyal Yaşam Merkezimizde diyetisyen hizmetimizi yeniden başlattık'