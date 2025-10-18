Ligin 6 ve 7. haftalarında rakiplerine yenilerek liderlik koltuğunu devreden Bursaspor'da Teknik Direktör Adem Çağlayan'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına tecrübeli teknik adam Tahsin Tam getirilmişti. On binlerce taraftarın desteğini arkasına alan Yeşil Beyazlılar, Tahsin Tam yönetiminde çıktığı maçta Menemen FK'yı 3-0'lık net bir skorla yenerek zirve mücadelesini sürdürmeyi başardı.

Lider Gebzespor ile puan farkını 2'ye düşüren Bursaspor, şimdi de gözünü 68Aksarayspor'a çevirdi. Morallerin tekrar yerine geldiği ekipte, Başkan Enes Çelik ve yönetimi takımlarına inancını yenilemiş oldu.

Ligde geride kalan 8 hafta sonunda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Yeşil Beyazlılar, topladığı 18 puanla grupta 3. sırada bulunuyor. Deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Bursaspor, bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

68AKSARAYSPOR NASIL BİR TAKIM?

Ev sahibi 68 Aksarayspor ise ligde geride kalan 8 haftada 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Grupta ki tek namağlup ekip olan iç Anadolu ekibi, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

Ligin tek yenilmeyen ve en az gol yiyen ekibi olarak dikkat çeken 68 Aksarayspor, kendi sahasında oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken 1'inde ise berabere kaldı. Katı savunmasıyla öne çıkan ve kontra ataklarla tehlike oluşturan ev sahibi ekip, Bursaspor karşısında namağlup unvanını korumaya çalışacak.

68 AKSARAYSPOR- BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Kırmızı grup 9. haftasında 68 Aksarayspor-Bursaspor arasındaki mücadele 19 Ekim Pazar günü saat 15.00'de başlayacak. Maç HTSpor'dan canlı yayınlanacak.