İnegöl, prestijli organizasyona 20 okuldan 25 danışman öğretmen ve 80 öğrenci ile yoğun bir katılım sağladı.

İnegöl Robot Topluluğu, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan tek tip formaları ile yarışmada yer alarak birlik ve beraberliğin örneğini sergiledi. Yarışma öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen robot yarışması provası, öğrenciler için değerli bir deneyim fırsatı sundu. Bu hazırlık süreci, öğrencilerin yarışmada elde ettiği başarılarla taçlandı.

Kategorilerde Gururlandıran Sonuçlar

Ortaokul Temel Seviye Çizgi İzleyen Kategorisi – 410 robot arasında:

Gazipaşa Ortaokulu, 13.66 saniyelik derecesiyle 29. oldu.

Selçuk Yahşi Ortaokulu, 15.12 saniyeyle 35. sırada yer aldı.

Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu, 15.18 saniye ile 36. oldu.

Kocatepe Ortaokulu, 15.60 saniye ile 40. sıraya yerleşti.

Ortaokul Temel Seviye Tozkopan Kategorisi – 121 robot arasında:

İstaş Kentaş Ortaokulu, 16. sırayı aldı.

Elit Grup Ortaokulu, 20. ve 21. sıralarda yer aldı.

Lise Mini Sumo Kategorisi – 600 robot arasında:

Kosova Koleji, 4. tur elemelerine kadar yükselerek genel sıralamada 70. oldu.

Lise Labirent Ustası Kategorisi – 273 robot arasında:

HSY-1 MTAL Bilişim, 15. sırada yer aldı.

Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi, 21. oldu.

BİST Anadolu Lisesi, 25. sırada yarışmayı tamamladı.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya katılarak büyük bir özveri ve gayret gösteren tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Eğitime verdikleri desteklerle her zaman yanlarında olan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban başta olmak üzere; İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı, İnegöl Mobilyası, Mobiliyum İnegöl Mobilya AVM, Hello Home, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği, Orhaniye Spor Kulübü, Metuzzi firması ve katkı sunan tüm paydaşlara içten teşekkürlerini sundu.