Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda tabancadan fırlayan çivi işçinin gözüne saplandı.

Olay Mahmudiye Mahallesi 11. Mobilya sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşçi Muhsin Y. Ahşap çakmak için kullanılan çivi tabancasıyla çalışma yapmaya başladı. O sırada tabancadan fırlayan çivi sol gözüne saplandı. Yaralanan işçi olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçi ilk tedavinin ardından gözündeki çivinin çıkarılması için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Murat Avcı