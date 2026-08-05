Kaza saat 21.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Yeniceköy ile Esenköy mahallelerini birbirine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Esenköy mahallesinden Yeniceköy mahallesine seyir halinde olan Sürücü Cuvan D.(17) yönetimindeki elektrikli bisiklet, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan elektrikli bisiklet, yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Recep Tayyip E.(12) ve İsmail D.(15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçurumdaki yaralılar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.