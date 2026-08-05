Olay, Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri cadde üzerinde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında şüphe üzerine 16 BLY 779 plakalı hafif ticari araç durduruldu.

Araç sürücüsü Celal Ç. (19)’nin yapılan kontrollerde ehliyetinin olmadığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler sürücüye alkol testi yapmak istedi.

Ancak sürücü, alkolmetreyi üflememek için çeşitli gerekçeler öne sürdü. Polis ekiplerine, “Benim ikizim var. Resul diye ikizim var. Mobil bankalarıma da giriş yapayım isterseniz. Ben buraya arkadaşımdan para almak için geldim” dedi.

Bir süre sonra alkolmetreyi üflemeyi bırakan sürücü, “Arabadan su içip geleyim” diyerek ekiplerden izin istedi. Aracına giden sürücü, bir süre sonra yeniden ekiplerin yanına gelerek alkolmetreyi üfledi.

Yapılan ölçümde sürücünün 1.5 promil alkollü olduğu tespit edildi.

“İKİZİM VAR” DEDİ, KUZENİNİN KİMLİĞİ ÇIKTI

Olayın devamında polis ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede ise sürücünün “ikizim var” şeklindeki beyanının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Sürücünün, kendisiyle aynı isim, soyisim ve yaşa sahip amcasının oğlunun kimliğini kullandığı tespit edildi.

Yapılan incelemede söz konusu kişinin daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücü belgesine el konulduğu belirlendi.

Bunun üzerine sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan ise 50 bin TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü hakkında ayrıca başkasına ait kimliği kullanmak ve yalan beyanda bulunmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

Polisin trafik uygulamasında başlayan olay, sürücünün “ikizim var” sözlerinin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkmasıyla farklı bir boyut kazandı.