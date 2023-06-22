Kuyruklu yıldızı andıran bilinmeyen cisim İnegöl semalarından geçiş yaptı. Çok sayıda ışık kümesinin artarda hareket ettiği görüntü, işadamı İzzet Yaprak ve arkadaşlarının dikkatini çekti. Bilinmeyen cismi görüntüleyen işadamı, arkadaşlarıyla birlikte yaşanan o sıcak anları cep telefonuyla görüntüledi.

Son zamanlarda NASA’nın UFO’larla ilgili yaptığı açıklamanın ardından ortaya çıkan bu görüntü dikkat çekti. Bilindiği üzere Uludağ ve dağ eteklerinde daha önce UFO benzeri cisim görüldüğü iddia edilmişti. Volkanik yanardağların etrafında görünen UFO’lardan biri olup olmadığı bilinmiyor.