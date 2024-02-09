Zulmün devam ettiği vurgulanarak, 4 ayı aşkın bir sürede 30 binden fazla Filistinlinin şehit edildiği, 26 binden fazla yaralının bulunduğu belirtildi. Mülteci kampları ve hastanelerin hedef alındığına dikkat çekilen metinde, İsrail'in Hamas mücahitleriyle baş edemeyince sivilleri hedef aldığı ifade edildi.

Platform, Gazze'deki insanların yardım almak için sınırlı refah kapısından geçmeye çalıştıkları yardım kuyruklarının dahi bombalandığına ve su tankerlerinin bulunduğu bölgelerin hedef alındığına vurgu yaparak, bu durumun insani dramı derinleştirdiğini belirtti.

Çağrıda bulunan İnegöl Sivil Toplum Platformu, Hem Türkiye'de ki, siyonist israil'in maşası olan PKK tarafından katledilen askerlerimiz, şehitlerimiz için, hem Gazze'de ki şehit kardeşlerimiz için, oradaki zulmün bitmesi için İnegöl halkını duyarlı olmaya ve sessiz direnişe davet etti.

Etkinliğin her akşam devam edeceği belirtilen metinde, tüm duyarlı kardeşlerin ve ilçe halkının katılımı bekleniyor.