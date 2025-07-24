Yangınla mücadele eden ekiplere moral vermek ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen grup üyeleri, araçlarına yükledikleri koli koli su, ayran ve kumanya Bilecik’teki yangın alanına ulaştırarak hem vatandaşlara hem de çalışan görevlilere ikram etti.

Teksas İnegöl Grubu yetkilileri, bu tür olaylarda toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Biz sadece bir futbol takımı sevdalısı değiliz; aynı zamanda bu ülkenin, bu halkın bir parçasıyız. Nerede ihtiyaç varsa, oradayız” ifadelerini kullandı.

Yangın bölgesine giden taraftarlar, çevredeki vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı.