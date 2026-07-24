İnegöl Belediyesi, kaçak yapıyla mücadele kapsamında bir yandan denetimlerini sürdürürken, bir yandan da vatandaşlardan gelen ihbarları titizlikle değerlendiriyor. Şehrin planlı gelişimini korumak, imar kirliliği ve usulsüzlüklerini önlemek, kırsalda ise tarım arazilerini muhafaza etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Çitli Mahallesi mercek altına alındı. Yapılan inceleme ve kontrollerde muhtelif parsellerde 16 kaçak yapı tespit edildi.

Ekipler tarafından belirlenen; konteyner, tiny hause, ahşap ev ve barakalar ile çelik yapılar için yer sahiplerine tebligatlar gerçekleştirildi. Kaçak yapılara ilişkin cezai işlemlerin yanı sıra, yapıların kaldırılması tebliğ edildi. Verilen süre içerisinde 16 kaçak yapının tamamı İnegöl Belediyesi kontrolünde yer sahipleri tarafından kaldırıldı.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kaçak yapılaşmanın hem şehirleşme düzenine hem de tarım alanlarına ciddi zarar verdiği vurgulanarak vatandaşların bu tür girişimlerden kesinlikle uzak durmaları gerektiği ifade edildi. İnegöl Belediyesi, kaçak yapıya müsaade edilmeyeceğini bir kez daha hatırlatarak, denetimlerin artarak devam edeceğini ve gerekli tüm yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.