Sağanak yağışların ardından yüzünü gösteren sıcaklıklar, vatandaşları canından bezdirdi. İnegöl’de termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Temmuz ayının girmesiyle birlikte sağanak yağışlar yerini çöl sıcaklarına bıraktı. Uzmanlarında sürekli olarak vatandaşları uyarıda bulunduğu bugünlerde, İnegöl’de termometreler ilk kez 40 dereceyi gösterirken, sıcaklıklar her dakika artıyor. Yetkililer sıcaklıklarının etkisini göstereceği önümüzdeki günlerde özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Haber merkezi