Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da abonelerine her zaman daha kaliteli ve etkin hizmet vermeyi amaçlayan UEDAŞ, müşteri hizmet noktalarını yeniliyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeni işletme binası ile UEDAŞ, 150 bin abonesine birebir hizmet sağlayacak.

Marmara Bölgesi’nin güneyini kapsayan hizmet sahası içerisinde UEDAŞ, Bursa’nın 300 bin nüfuslu İnegöl ilçesinde açtığı yeni işlem merkeziyle 150 bin aboneye hizmet verecek. Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş’in katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Arif Bayrak, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın yanı sıra protokolden birçok isim yer aldı.

150 bin aboneye hizmet verecek

UEDAŞ’ın İnegöl’deki 150 bin abonesine birebir hizmet verecek işletme müdürlüğünün bugün gerçekleşen açılış töreninde Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş, “Güney Marmara Bölgesi’nde 4 ili kapsayan hizmet sahamız içerisinde abonelerimize en etkin iletişimi sunmayı görev edindik. İlk günden itibaren de kullanıcılarımıza kesintisiz ve güvenilir hizmet sağlamak için son sürat çalışıyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız yeni işletmemiz, İnegöl’de 150 bin abonemiz için aynı amaçla hizmet verecek. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına kulak verip bu çerçevede her zaman memnuniyeti en yüksek seviyede tutmayı planlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise yaptığı konuşmada, “UEDAŞ olarak Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 3,5 milyon aboneye kesintisiz enerji hizmeti sunuyoruz. Bu yoğun elektrik şebekesini işletmelerimiz ve burada görev alan çalışanlarımızla güvende tutuyoruz. Bölgemizde yer alan 12 işletmemizde en kilit noktalardan biri İnegöl diyebiliriz. Nüfus ve sanayideki hareketlilik, bizlere daha fazla sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluk bilinciyle bölgedeki yatırımlara önem veriyor ve müşterilerimize ayrıcalıklı hizmet sunmayı hedefliyoruz” dedi.