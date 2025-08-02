

Kaza saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Onur E. Yönetimindeki 16 YZ 999 plaka kamyonet, aynı yöne giderken yavaşlayan sürücü Serap Y. Yönetimindeki 16 BRD 063 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile kamyonetteki yolcu Fatma E. İle otomobildeki yolcu Rabia Ö. Yaralandılar. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Şerife öz